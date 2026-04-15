Dopo anni in cui produttività e performance hanno segnato il ritmo delle nostre vite, oggi finalmente gli italiani, e i sardi in testa, iniziano finalmente a riprendere il controllo del proprio tempo.

Secondo la ricerca "Gli italiani e il tempo ritrovato”, commissionata da Ichnusa ad AstraRicerche su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-70 anni, il quadro che emerge è quello di un Paese in transizione positiva: il 46% ha già ritrovato il proprio ritmo - il 38% si descrive "in controllo del proprio tempo” e il 9% addirittura "a passo lento, per godermi davvero quello che faccio”. E il 45% si dichiara (molto o abbastanza) soddisfatto del proprio rapporto con il ritmo della vita.

Nel ranking delle esperienze che meglio rappresentano il "tempo ritrovato”, "una birra con gli amici” ottiene il 54% delle preferenze, superando persino il gesto simbolo della nostra epoca digitale e iperconnessa: spegnere lo smartphone per qualche ora (53%). Per oltre un italiano su 3 (37%) bere una birra (da solo o in compagnia) è già oggi uno dei momenti ideali in cui è possibile ritagliarsi il "tempo giusto”, insieme a una passeggiata all'aria aperta (62%) e al relax sul divano (61%).

Il cammino verso l'equilibrio non è privo di ostacoli. Il 67% degli italiani sente ancora che la propria vita segue una "tabella di marcia decisa dagli altri”, quella sequenza implicita di tappe che la società si aspetta: studiare, lavorare, sposarsi, fare carriera. Tra la Gen Z la pressione tocca l'81%. Eppure, gli italiani sanno esattamente cosa vogliono: dedicare più tempo alle relazioni profonde (59%), alla cura di sé (57%) e alle passioni personali (53%). Il lavoro si ferma al 21%, ultimo in classifica. Un segnale chiaro: per gli italiani il "tempo di qualità” è sinonimo di vita piena più che di produttività.

Sul fronte della svolta personale, il 27% indica l'approccio mentale come la prima cosa da cambiare per ritrovare il proprio tempo. Imparare a vivere nel presente, senza rimpianti e senza accelerare. La cultura del "tempo giusto” travalica la dimensione personale e investe anche le scelte di consumo. Il 96% degli italiani apprezza chi, anche in ambito alimentare, si prende il tempo necessario per realizzare un prodotto fatto con cura: il 50% lo vede come "segno di attenzione”, il 46% come "una scelta interessante se porta a un buon risultato”.

Se c'è un territorio che anticipa già oggi ciò che il resto d'Italia sta imparando, è la Sardegna. Solo il 24% degli isolani si definisce frenetico (vs 38% nazionale), il dato più basso d'Italia. La pressione della "tabella di marcia sociale” scende al 61% (vs 70% del Nord-est). L'adesione al principio "quando dedichiamo il giusto tempo tutto riesce meglio” è all'87%, tra le più alte d'Italia. La ricerca lo conferma: gli italiani associano la Sardegna all'idea di tempo ritrovato. Un aperitivo al tramonto vista mare ad Alghero, il silenzio nel Supramonte, una cena lenta in Barbagia. Un immaginario che parla la stessa lingua di chi sceglie di usare il tempo giusto per fare le cose per bene.

A commissionare lo studio è Ichnusa che di recente ha lanciato sul mercato Ichnusa Metodo Lento, l'ultima birra nata dello storico birrificio di Assemini che ha scelto di dedicare più tempo al cuore del processo birrario, la fermentazione, esprimendo con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti.

(Unioneonline)

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