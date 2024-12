Cosa accadrebbe se gli animali in via d’estinzione si ribellassero agli esseri umani? Se la natura, stanca di subire, decidesse di prendere in mano il proprio destino? Con ironia graffiante e un tocco di genialità narrativa, Andrea Pau risponde a queste domande nel suo nuovo libro “Una banda di animali tutta da ridere”. Un’opera che mescola comicità e profondità, regalando spunti di riflessione su ambiente, ecologia e il fragile equilibrio tra uomo e natura.

Il libro sarà protagonista domenica 8 dicembre alle 17.30 alla Libreria Tuttestorie di Cagliari, dove l’autore dialogherà con Roberta Balestrucci per presentare questa storia rivolta a ragazzi ma capace di affascinare anche gli adulti.

«È una storia tutta da ridere, ma anche serissima», spiega Pau, che affronta il tema ambientale con un approccio originale. «Parto da un paradosso: cosa succederebbe se gli animali in via d’estinzione si rendessero conto che stanno sparendo dalla Terra per colpa nostra? Per me, si vendicherebbero. Progetterebbero la più grande strage di sapiens mai vista».

Al centro del racconto ci sono Alca e Due, due protagoniste straordinarie. Alca, salvata dall’estinzione due secoli fa dopo essere rimasta congelata in un blocco di ghiaccio, e Due, clonata dal DNA della sorella, fuggita da un laboratorio e unita ad altri animali minacciati come Tigre, Balena, Panda e Tartaruga. Uniti da un destino comune, questi improbabili eroi immaginano una vendetta su scala globale contro l’umanità.

Le illustrazioni, curate da Chiara Vestrucci, completano il libro con una visione vivida e seducente. Pau invita così lettrici e lettori a ridere, ma anche a riflettere su un tema urgente, quello del nostro impatto sulla natura.

© Riproduzione riservata