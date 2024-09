Nella suggestiva cornice dell'anfiteatro Caritas Diocesano di via Monsignor Virgilio a Tortolì, le comunità di Esterzili, Sadali e Seulo hanno vissuto un evento che unisce fede, tradizione e turismo.

L’iniziativa, promossa dalla Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e Nuoro, diventa l’occasione per celebrare l’identità religiosa e culturale dei paesi barbaricini, rappresentati dal loro parroco, Don Alfredo Diaz, e dai tre sindaci. Insieme a loro, anche alcuni membri delle comunità, che hanno sfoggiato gli abiti tradizionali, esprimendo visivamente la ricchezza delle proprie radici.

L’accoglienza, ieri pomeriggio, ha trasformato l’anfiteatro in un caleidoscopio di bellezza dello stare insieme, valorizzando l’importanza del legame comunitario e dello scambio tra persone.

In questo incontro c’è il senso profondo di condivisione, dove il patrimonio culturale e religioso di ciascun paese diventa protagonista di un dialogo che arricchisce tanto chi partecipa quanto chi assiste. Non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame con la propria terra, in un contesto che unisce turismo e spiritualità.

La sera è proseguita con “Le canzoni del cuore”, un toccante dialogo musicale tra Grazia Di Michele e Giacomo Serrelli, che attraverso parole e note hanno esplorato sentimenti, ricordi e storie legate alle tradizioni e alle emozioni universali. Questo momento musicale è stata la conclusione ideale di una giornata dedicata all’incontro e alla scoperta, dove la musica, come il turismo e la fede, diventa strumento di connessione tra persone e culture diverse.

