Si svolgerà nell’isola di Caprera, presso il Centro di Educazione Ambientale (Cea) del Parco Nazionale, la 13ª edizione del Valigialab, laboratorio di alta formazione sulle tecniche di recitazione, quest’anno condotto dall’attrice Donatella Finocchiaro con la collaborazione di Fabrizio Deriu e Vincenza Caponnetto.

Avrà come titolo “L’arte del vivere". Il laboratorio residenziale, in programma dal 31 luglio al 6 agosto, si svolgerà successivamente alla manifestazione principale, ugualmente organizzata dall’associazione culturale Quasar, che è la Valigia dell’attore, in programma sempre a La Maddalena, dal 26 al 30 luglio. Al Valigialab 2023 saranno ammessi 8 giovani, 4 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti dalle maggiori scuole di teatro e di cinema italiane e dei corsi di teatro e di cinema delle università.

Un posto sarà riservato ad una ragazza o un ragazzo nati o residenti in Sardegna se risulteranno regolarmente iscritti. Le domande entro il 28 maggio prossimo. A tenere i corsi del Valigialab sono stati, a partire dal 2010, Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Sonia Bergamasco, Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino, Paolo Rossi, Carlo Cecchi, Daniele Luchetti, Isabella Ragonese, Renato Carpentieri.

