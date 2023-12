Un mese di dicembre ricco di soddisfazioni per Domenico Battaglia, di La Maddalena, poeta e scrittore in “isulanu”, che conclude un 2023 ricco di riconoscimenti.

Oggi infatti è stato proclamato vincitore (primo premio assoluto), a Tempio Pausania, presso l’Auditorium, Palazzo Pes Villamarina, del “2° concorso di poesia Don Baignu “Veldi la più alta Poesia”, organizzato dall’Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio. Si tratta della “Coppa dei Campioni” della poesia regionale, in quanto i poeti vi partecipano presentando poesie già premiate con la palma d’oro in altri concorsi. Infatti la poesia vincitrice, della quale è autore Domenico Battaglia, dal titolo “Alichi”, aveva vinto il primo posto nel Premio “Pietro Casu” di Berchidda (Luglio 2021).

Primo posto per Domenico Battaglia, anche ieri sera ad Olbia, al Premio letterario “Città di Olbia”, nella sezione Racconti Brevi in gallurese e logudorese, dove si è imposto con “L’isola du Suiddatu”; e, giusto per non dimenticarsi che oltre ad essere scrittore è anche poeta, ha ricevuto una menzione speciale nella Sezione Poesia con “In una notte brei”.

A settembre scorso Battaglia si era aggiudicato l’edizione XVII del Premio letterario “Agghju”, col racconto “Luci e umbri”, che aveva già vinto nel 2005, nel 2007 e nel 2018. Ad ottobre invece aveva avuto il secondo premio, Santa Teresa Gallura, con la poesia “Un po’ più pianu”, nella 28ª edizione del Premio di poesia corso-gallurese “Lungoni”.

Menzione quest’anno al Premio “Pietro Casu” di Berchidda. Classe 1954, dipendente dello Stato in pensione, da anni Domenico Battaglia si dedica alla prosa e alla poesia in “isulanu” (maddalenino), che è variante del gallurese, dialetto natio col quale ha partecipato a diversi concorsi, letterari e poetici, spesso vincendoli appunto o piazzandosi in ottime posizioni. Ha pubblicato due romanzi, “U culori du tempu” e “Fiore d’agretta” oltre al libro autobiografico “Scusa Ameri”. Battaglia ha al suo attivo anche la pubblicazione della raccolta di poesie “Prufummu di scavvicciu”.

