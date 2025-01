Tre cantanti lirici e un pianista per celebrare con i brani di Bizer, Mozart e Rossini il ritorno dell'opera nell'appena riaperto Teatro Civico di Sassari. L'appuntamento, gratuito sino ad esaurimento posti, è per sabato alle 20 e il titolo “Il Centro all'Opera” sottolinea proprio la restituzione alla città di un piccolo gioiello che è rimasto chiuso per cinque anni.

Sotto la direzione artistica di Irene Dore e Laura Cocco, lo spettacolo avrà come protagonisti Claudia Urru, soprano cagliaritano di fama internazionale, Alessandro Abis, basso di origine sarda, Marta Pluda, mezzosoprano emergente, e Giuseppe La Malfa, pianista di grande esperienza. La regia è affidata al giovane e talentuoso regista siciliano Danilo Coppola.

“Il Centro all’Opera” è promosso dall’Associazione Ars Aurelia con il contributo e il patrocinio del Comune di Sassari, e il partenariato delle associazioni Contrapunctum e San Domenico Caniga.

© Riproduzione riservata