La data del 4 gennaio segna la fine di un’era. Da domani infatti tutti gli smartphone BlackBerry che utilizzano con l’omonimo sistema operativo non funzioneranno più dato che l’azienda interromperà il supporto per BlackBerry OS 10 e 7.1, oltre alle versioni precedenti. Su questi dispositivi, non sarà più possibile telefonare o ricevere chiamate, inviare o mandare messaggi e accedere a internet.

Il blocco non arriva a sorpresa ma era stato annunciato nel settembre dell’anno scorso.

Continueranno invece a funzionare senza problemi i telefoni marchiati BlackBerry dotati di Android.

"Grazie ai nostri numerosi clienti e partner fedeli che ci hanno seguito nel corso degli anni. Vi invitiamo a saperne di più su come BlackBerry fornisce software e servizi di sicurezza alle imprese e ai governi di tutto il mondo", ha scritto l’azienda.

