Tappa in Sardegna per la commedia musicale “La famiglia Addams”.

L’appuntamento è per domenica 19 febbraio al teatro Doglio di Cagliari, con un doppio spettacolo in programma alle 11 e alle 16.

La prima apparizione della bizzarra famiglia risale al 1932, quando il fumettista Charles Addams pubblica una serie di vignette umoristiche sul settimanale The New Yorker. Il successo sul grande pubblico arriva negli anni ’60 con la serie televisiva “La Famiglia Addams”, girata in bianco e nero e andata in onda prima sul network televisivo americano ABC e, a seguire, anche in Italia. Da questo momento in poi, i personaggi di Charles Addams hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi media - come cartoni animati, lungometraggi, videogiochi e tanti altri ancora - fino ad arrivare a “Mercoledì”, la serie cult di Netflix firmata da Tim Burton nel 2022, che ha riportato nelle ultime settimane la sgangherata famiglia alla ribalta tanto da scatenare una vera e propria “Mercoledì Mania”.

L’adattamento per il teatro arriva dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice nella divertentissima musical comedy, che esordisce nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei coniugi Morticia e Gomez Addams. In Italia, è la maestria della Compagnia della Corona, in collaborazione con il Teatro Fanin di Bologna, a riportare in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa famiglia d’altri tempi.

Per festeggiare l’arrivo della Compagnia della Corona in Sardegna e il carnevale, Palazzo Doglio propone per domenica 19 febbraio una giornata di eventi a tema Addams, dalla colazione al pranzo fino alla cena, dove non mancheranno le sorprese con la partecipazione di very special guest e dei superanimatori per i più piccoli. Dress code, rigorosamente a tema Famiglia Addams.

