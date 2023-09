Arriva in Lombardia, più precisamente a Dalmine, in provincia di Bergamo, la confraternita di Castelsardo. Durante l'ultima Settimana Santa, la fotografa Angela Cologni ha realizzato un reportage incentrato sulla processione notturna del Lunissanti, facente parte di un lavoro che sarà integrato in occasione della prossima Settimana Santa e che sarà proposto in sedi espositive e concorsi in diverse occasioni e sedi italiane ed estere.

Una parte del lavoro è stato esposto dal 16 al 24 settembre in occasione della decima edizione di “DMF – Dalmine Manifestazione Fotografiche. Il Festival”, dove sale dedicate, teatri, ma anche locali dediti alla ristorazione e bar, spazi all’aperto – piazze e vie della città – diventano spazi espositivi per i numerosi fotografi partecipanti.

L’importante manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea, per l'anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, aderisce a «Produzioni interrotte» della Rete Bibliotecaria Bergamasca.

