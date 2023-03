La città e il mare. Un paesaggio su cui si concentrano nella giornata di studio e riflessione, promossa per oggi nella sala cinema del Comando marittimo autonomo di piazza Marina d’Italia dalla Soprintendenza, studiosi e ricercatori, uomini di cultura e amministratori, scolaresche.

L’iniziativa è della Soprintendenza archeologica (in collaborazione con l’Ammiragliato) che l’ha voluta inserire nella Giornata nazionale del Paesaggio.

L’obiettivo è quello di contribuire a «promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio mediante il concorso e la collaborazione delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche e private».

L’intenzione: dare voce e accogliere i punti di vista dei soggetti che, a diverso titolo, entrano in relazione con i temi connessi al territorio costiero e al mare.

Accompagnata dai docenti, sarà presente una delegazione della Direzione didattica “Giovanni Lilliu” di via Garavetti (tra i vincitori del premio Unesco del paesaggio).

Sempre nella sede dell’Ammiragliato sarà allestita una mostra dei materiali recuperati recuperati durante operazioni di archeologia subacquea nelle acque del porto di Cagliari ma anche nei fondali del sud Sardegna e dell’Oristanese. Saranno esposti anche i lavori dei laboratori didattici che hanno coinvolto alcune classi della scuola dell’Infanzia Satta di Cagliari e del circolo di Capoterra.

Nel pomeriggio, dalle 15, prevista una visita guidata alla base di Luna Rossa.

© Riproduzione riservata