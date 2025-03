È stata inaugurata oggi presso la Mediateca del Mediterraneo la mostra “Da solo non basto. In viaggio con i ragazzi di Kayròs, Portofranco e Piazza dei Mestieri”, promossa dalla Diocesi di Cagliari, attraverso il braccio operativo della Caritas e dall’associazione Portofranco.

Marinella Salaris ha moderato la presentazione del progetto alla presenza dell’Arcivescovo e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, del direttore della Caritas don Marco Lai, del presidente dell’Associazione Paolo Sanna e dell’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe.

Si tratta di un’esposizione artistica e narrativa, rivolta particolarmente ai giovani e agli educatori, poiché esplora le sfide della crescita giovanile attraverso storie di resilienza e rinascita, visitabile fino al 29 aprile.

Dal 2 al 9 maggio l’allestimento si trasferirà nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile in Via Mons. Cogoni, sempre a Cagliari.

«Sosteniamo con gioia questa iniziativa e in generale tutte quelle che lavorano per arginare il desolante e preoccupante fenomeno relativo al disagio giovanile - ha dichiarato l’Arcivescovo Baturi - In Diocesi, dove è stato recentemente istituito anche il Coordinamento delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, negli ultimi anni si è posta un’attenzione particolare al tema educativo. Spesso i giovani non comunicano con gli adulti e rimangono chiusi dentro i propri confini. La situazione è grave e bisogna porre molta attenzione all’argomento. Il fenomeno si manifesta in una società incapace di trasmettere ragioni di vita e di speranza, generando fragilità e crepe nel tessuto sociale. Per affrontare questa sfida, lo scorso anno la Diocesi ha promosso incontri con le scuole, coinvolgendo tutte le componenti: docenti, dirigenti, genitori e studenti. Da questi incontri - ha spiegato Mons. Baturi - è emersa la necessità di un aiuto reciproco e di una vera e propria alleanza».

La giornata si è chiusa con un toccante e intenso intervento del coro del Liceo Musicale “Foiso Fois” di Cagliari magistralmente diretto dall’insegnante Daniela Bianchi, soprano, docente molto apprezzata in tutta l’Isola e fondatrice dell’Accademia Fannie.

Un gruppo di oltre 40 giovani di tutte le classi dell’Istituto che ha interpretato un repertorio emozionante ed eseguito con straordinaria cura dei particolari e struggente interpretazione dai giovani talenti dell’Istituto guidato dalla dirigente scolastica Nicoletta Rossi.

L.P.

© Riproduzione riservata