Martedì 5 settembre a Santiago del Cile, presso il Museo de la Memoria e de los Derechos Humanos, si terrà una giornata in memoria del poeta, giornalista, traduttore, ispanista, politico e attivista per i diritti umani, il sardo Ignazio Delogu. L’evento nell’ambito delle manifestazioni organizzate per il 50 anniversario del colpo di stato dell’11 settembre 1973.

In programma la presentazione e proiezione del documentario del regista Marco Antonio Pani “Ignazio, storia di lotta, d’amore e di lavoro”. Il lungometraggio, alla sua prima internazionale, è stato prodotto nel 2022 dalla Società Umanitaria-Cineteca Sarda e dall’associazione Amici della Miniera di Carbonia. La pellicola ripercorre tutte le tappe della vita di Delogu, con uno spaccato importante sull’epoca del colpo di stato del generale Augusto Pinochet.

A seguito del tragico avvenimento, Delogu ha dedicato 18 anni della sua vita al paese latinoamericano, lottando per il ritorno della democrazia. È stato anche fra i fondatori e il primo segretario generale dell’Associazione Italia-Cile, che unì le forze parlamentari italiane nell’azione di aiuto concreto e sensibilizzazione contro le atrocità che in quel paese vennero perpetrate dalla dittatura.

(Unioneonline)

