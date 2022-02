Indignazione a Milano per l’atto vandalico (il terzo in otto anni) contro la casa natale di Alessandro Manzoni.

La dimora dello scrittore meneghino, autore de “I promessi sposi”, situata in via Visconti di Modrone, in pieno centro, a poca distanza da piazza della Scala e piazza Duomo, è stata imbrattata da anomimi writers, che hanno lasciato la loro firma a caratteri cubitali con vernice spray di colore bianco.

Come detto, non è la prima volta che il palazzo settecentesco viene preso di mira dai vandali: era già successo nel 2014 e nel 2016.

Nei prossimi giorni scatteranno dunque le operazioni di pulizia, mentre le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili, forse immortalati da qualche telecamera.

