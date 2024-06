Giovani che alzano la voce, per dare suono alle parole scritte, per tirarle fuori dalle pagine di libri e spartiti e farle ascoltare, tra musica e letteratura. Da ottobre a oggi sono stati i laboratori di lettura “ad alta voce”, che hanno coinvolto 2 classi delle scuole secondarie di Alghero dell’Istituto Comprensivo 1 di via XX Settembre e Fertilia, 4 classi del Liceo Scientifico di Alghero, 2 classi del Pitagora e dell’Europa di Sassari per un totale di circa 300 ragazzi e ragazze, al lavoro con attori e attrici professionisti su tecniche di espressività e lettura a voce alta.

Il progetto “Fino a Leggermi Matto teen”, sbocciato nella quarta edizione dell’omonimo festival letterario che si svolge a Sassari, ha vinto il bando “Ad Alta Voce” curato dal CePELL - Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, unico progetto finanziato in Sardegna tra i 125 selezionati e gli 8 i finanziati. Un risultato importante ottenuto da Le Ragazze Terribili società cooperativa, impresa culturale con sede a Sassari, che per questa iniziativa insieme a SpazioT di Alghero, Libreria Dessì, Liber e Associazione Carta da Musica, ha realizzato un percorso ludico-didattico rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, tra musica e letteratura, che nel “ad alta voce” trovano il loro punto d’incontro.

Il progetto ha preso il via 13 ottobre scorso con Elio Biffi, componente della nota band musicale I Pinguini Tattici Nucleari che - nel centenario della nascita di Italo Calvino, le cui origini sono legate alla città di Sassari - al Liceo musicale Azuni di Sassari ha presentato “Ultimo venne il corvo” reading musicale dedicato al Calvino “rivoluzionario”, replicato poi negli spazi del prestigioso Padiglione Tavolara in un seguitissimo appuntamento serale.

"Fino a Leggermi Matto Teen" ha coinvolto anche le biblioteche comunali di Oschiri, Benetutti e Buddusò e il 18 maggio al Teatro Civico di Alghero, in collaborazione con la Fondazione Alghero, e messo in scena una performance aperta al pubblico.

