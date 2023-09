L’edizione XVII del Premio letterario “Agghju” se l’è aggiudicata lo scrittore e poeta di La Maddalena, Domenico Battaglia, col racconto “ Luci e umbri”. Ha preceduto Mario Pirrigheddu, scrittore tempiese già vincitore di diverse edizioni del premio e il pluripremiato poeta e romanziere, Giuseppe Tirotto, di Castelsardo.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Centro Polifunzionale"Marugnò" di Aggius. La serata è stata condotta dallo scrittore Andrea Muzzeddu, presidente della giuria. La premiazione è stata preceduta da una rappresentazione in dialetto e c'è stata l'esibizione di Giuseppe Aramu, cantautore di Santa Teresa Gallura.

È questa la quarta “medaglio d'oro” di Domenico Battaglia all'“Agghju” essendoselo già aggiudicato nel 2005, nel 2007 e nel 2018. Classe 1954, dipendente dello Stato in pensione, da anni si dedica alla prosa e alla poesia in “isulanu” (maddalenino), che è variante del gallurese, dialetto natio col quale ha partecipato a diversi concorsi, letterari e poetici, spesso vincendoli o piazzandosi in ottime posizioni. Ha pubblicato due romanzi, “U culori du tempu” e “Fiore d’agretta”, oltre al libro autobiografico “Scusa Ameri”. Battaglia ha al suo attivo anche la pubblicazione della raccolta di poesie “Prufummu di scavvicciu”.

