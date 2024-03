Il popolo di “Sgarbistan 1 La Libertà”, la chat “multietnica e interreligiosa” che si propone di diffondere arte, cultura e bellezza fondata da Vittorio Sgarbi e composta da migliaia personalità di tutti i settori della società, chiede a gran voce la nomina di Morgan a direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.

Il nutrito rassemblement di artisti e intellettuali, cooptati dal celebre critico d’arte in un grande contenitore di libertà virtuale su Whatsapp, vorrebbe l'istrionico ex giudice di X Factor alla guida artistica della prestigiosa kermesse musicale.

«Morgan, artista colto a tutto tondo, mente pensante e libera, autore di magnifici brani, spesso al centro di polemiche per il suo esporsi liberamente al dibattito senza sottostare ai soprusi dei seguaci del politicamente corretto», scrive uno dei portavoce del collettivo, «avrebbe dato il suo assenso: una candidatura, la sua, in forte contrapposizione con quella eventuale di Amadeus che sarebbe alla sesta conduzione consecutiva».

Certamente, continua il documento, «l'elemento di distinzione sarebbe rappresentato dell'innovazione e dalla rivoluzione, forse preservando un ritorno alla vera cultura musicale, quella di De André, Tenco e molti altri poeti della nostra musica».

Da qualche giorno, in rete, c’è anche una petizione on line che propone per Marco Castoldi la medesima investitura.

Stasera, con un post che nel giro di un’ora ha ricevuto oltre 2000 like, lo stesso Vittorio Sgarbi, dal suo profilo Facebook, ha rilanciato ufficialmente la candidatura del poliedrico cantautore, musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout quale patron del palco dell’Ariston per l’edizione numero 75.

«Morgan ha un carattere “non facile”? Non vedo il problema», spiega Sgarbi, «è come Mozart e Vasco Rossi. Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 sarebbe perfetto, come lo sarebbe stato anche prima. Lo vedo più maturo e più filosofico quindi, finite le polemiche, ora Morgan è pronto a dare prova di una maturità oltre che musicale anche personale. Abbiamo lanciato una petizione su “Sgarbistan”, la chat alla quale sono iscritte circa 2 mila persone, tra cui politici, artisti e giornalisti - conclude il Sindaco di Arpino e Presidente del Mart di Rovereto - e per ora sono più di mille i componenti che hanno firmato per averlo come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo».

Una proposta originale e di peso che potrebbe raggiungere in pochi giorni numeri da capogiro vista la stima trasversale che Morgan gode tra diverse generazioni di appassionati e di abbonati alla Tv di Stato.

L.P.

