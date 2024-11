Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Il deejay e producer Sandro Puddu ha scalato a tempo di record la classifica di Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi) con il suo ultimo lavoro “American Boy”.

«Il brano in brevissimo tempo si è posizionato al primo posto della classifica mondiale, questa è una grandissima soddisfazione oltre a uno stimolo a proseguire con nuovi progetti», dice Puddu, che non a caso ha appena terminato un nuovo brano dal titolo “What a feeling” pronto per l’uscita.

Un risultato di indubbio prestigio per l’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in Provincia di Oristano) entrato a far parte della Top 10 dei producer di tendenza. «Insieme all’etichetta Acetone stiamo lavorando alla nuova uscita con un remix di un brano cantato da una grandissima cantante americana», conclude l’artista che - dopo il tour in Germania, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna - a marzo sarà a Miami per presentare nuovi progetti a livello internazionale.

