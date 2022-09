Un concerto a Leopoli, già fatto, e uno a Kiev, in scena domani: ha deciso di “testimoniare il suo affetto e la sua vicinanza al popolo ucraino” il chitarrista cagliaritano di fama mondiale Simone Onnis.

Ieri si è esibito al teatro nazionale dell’Opera e oggi è in viaggio per raggiungere la capitale del Paese in guerra, dove è pronto il palco della celebre Filarmonica.

Onnis, 47 anni, è uno dei virtuosi delle sei corde più affermati al mondo. È stato il primo sardo a esibirsi alla Carnagie Hall di New York: una delle tante medaglie appuntate sul suo curriculum.

Le due tappe ucraine del grande musicista cagliaritano vengono salutate con entusiasmo dall’ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo: “Il maestro Onnis, d’intesa con il nostro Istituto di Cultura, ha voluto includere nella sua fittissima agenda la sua tournée in questo drammatico momento. La musica si conferma uno straordinario veicolo di pace e di vicinanza fra i nostri due popoli”.

