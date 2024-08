E' utilizzato soprattutto nella fabbricazione di batterie ricaricabili, ma anche nei coloranti, e si può trovarepersino nell'acqua e in diversi alimenti quando suolo e falde acquifere sono contaminate. Dei risultati della ricerca sugli effetti per la salute del cadmio e dei metalli pesanti e del legame con lo sviluppo di malattie quali Sla, sclerosi multipla e tumori, si è parlato nella riunione del Consiglio direttivo dell’ISRCT, International society for research on cadmium and trace elements society, che si è svolta all’Università degli Studi di Sassari alla presenza del Magnifico Rettore Gavino Mariotti.

Presieduta dal professor Roberto Madeddu (Università di Sassari), confermato nel suo ruolo fino al 2027, l’ISRCT è un’associazione scientifica internazionale no profit con sede a Sassari, costituita nel 2015 in occasione del primo Cadmium Symposium. Il suo scopo è promuovere la ricerca multidisciplinare e la divulgazione di informazioni sul cadmio presente nell’ambiente e il suo impatto sulla salute.

Alla riunione erano presenti pure Alexandra Buha Dordevic (Università di Belgrado, Serbia), Peter Massanyi, (Università di Nitra, Slovacchia), Robert Stawarz (Università di Cracovia, Polonia), David Bernhard (Università di Linz, Austria), Paolo Valera, Università di Cagliari. E' intervenuto anche Marco Vinceti (Università di Modena e Reggio Emilia), presidente delle due associazioni AISETOV e FESTEM con cui ISRCT ha stabilito un accordo di collaborazione scientifica.

Durante l’evento, il Rettore Gavino Mariotti e il presidente dell’associazione internazionale, Roberto Madeddu, hanno siglato un memorandum che impegna Uniss e l’ISRCT a lavorare insieme per ampliare le collaborazioni internazionali, soprattutto a vantaggio dei giovani studenti e ricercatori. Verranno organizzate alcune summer school e l’anno prossimo, nuovamente a Sassari, avrà luogo il terzo simposio internazionale.

