"Il Giardino sonoro di Pinuccio Sciola a San Sperate è il museo più popolare della Sardegna".

È quanto si evince dalla statistica della Mondadori, che incorona il museo a cielo aperto tra i "luoghi d'arte" più significativi d'Italia e lo pone in rappresentanza dell'Isola.

La classifica è stata stilata da The Wom, del gruppo Mondadori media.

Tra i commenti più entusiasti del risultato raggiunto c'è la figlia del maestro, Maria Sciola, che molto emozionata ha commentato: "Che felicità questo riconoscimento. Ma voglio fermarmi un attimo a pensare. E se noi fossimo stati di quegli eredi che godono del patrimonio del padre artista solo in privato? Succede ed è assolutamente legittimo, ma non è questo il caso. Mi emoziono nel pensare quanto nostro padre sia orgoglioso nel vedere che i suoi tre figli si sono uniti con passione, dedizione e sforzo economico ed emotivo per valorizzare la sua opera. Pinuccio Sciola e il suo Giardino sonoro sono patrimonio di tutta la Sardegna".

