Si apre domani alle 21 nel Chiostro di San Francesco ad Alghero la nona Stagione concertistica “Musica d’estate” organizzata ad Alghero dall’Associazione “Amici del Conservatorio – Orchestra filarmonica della Sardegna” e la direzione artistica di Antonio Puglia. Protagonista il duo composto da Francesco Girardi (flauto) e Pierluigi Camicia (pianoforte).

Il concerto “Viva l’Italia” è dedicato ai compositori nazionali, In programma la Sonata per flauto e pianoforte di Gaetano Donizetti, Divertimento su Tosca di Giacomo Puccini di Serafino Alassio, Cinque preludi per pianoforte solo e Cinque pezzi facili per flauto e pianoforte di Nino Rota, tre temi di Ennio Morricone (Mission-Gabriel’s, C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso), Fenesta ca lucive da Piedigrotta 1924 di Mario Castelnuovo-Tedesco per pianoforte solo e, per concludere, Serenata e tango e Cinque pezzi jazz di Francesco Santucci.

Gli altri appuntamenti di luglio sono con il Trio Sznen (il 5), il pianista Alessandro Marano (7), il pianista Matteo Taras e il sassofonista Devroop Karendra (13),il soprano Cristina Nadal insieme al pianista Vito Clemente (14). Sabato 27 “Aria di barocco tedesco” con Giorgio Matteoli al flauto dolce e Pietro Pardino alla fisarmonica, mentre lunedì 29 chiuderà gli eventi di luglio il pianista e compositore Roberto Piana.

I concerti andranno avanti anche nei mesi di agosto e settembre.

