Dall’opera alla danza, dal tango al jazz: concerto vario quello in programma giovedì alle 20.30 nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari per la rassegna “I concerti di primavera”. Protagonisti Pietro Doronzo al flauto, plurivincitore di concorsi e sperimentatore della musica elettroacustica, e Francesco Monopoli al pianoforte, che ha tenuto oltre 500 concerti in tutto il mondo.

L'eclettico duo spazierà tra diversi generi: da Sicilienne op. 78 di Gabriel Fauré a Cantabile et Presto di George Enescu, dalla Sonata in do minore di Gaetano Donizetti al Pastore Svizzero di Pietro Morlacchi; e poi ancora Nightclub 1960 e Concert d’aujord’hui di Astor Piazzolla e la Fantasia brillante su temi della Carmen di François Borne, omaggio al capolavoro di Georges Bizet.

La rassegna dell’associazione culturale musicale Ellipsis, in collaborazione con il Conservatorio “Canepa”, è patrocinata e gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sassari e dell’Ersu. È la più longeva tra le stagioni concertistiche in città.

© Riproduzione riservata