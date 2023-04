Il festival internazionale Asincronie non è competitivo. Ideato e curato da 4CaniperStrada, gruppo di filmmaker e fotografi, punta a valorizzare il documentario di creazione e le pratiche del cinema documentario contemporaneo. Si propone come un incontro tra autori, registi, opere e pubblico attraverso un programma di proiezioni e anteprime di film lungometraggi di registi del panorama internazionale, omaggi ai maestri del cinema documentario, cortometraggi, mediometraggi e audiodocumentari di giovani autori, italiani e stranieri, ed eventi collaterali quali mostre fotografiche, presentazioni di libri, workshop e incontri.

Per la quarta edizione di Asincronie, che si svolgerà in giugno tra Sassari e Alghero, è partita una call per film fino a 52 minuti, che si caratterizzano per un approccio creativo al racconto del reale.

La call è aperta fino al 14 maggio e possono partecipare opere di qualsiasi anno, formato e provenienza, compresi i documentari sonori. Tutte le opere devono essere in versione originale con sottotitoli in lingua italiana e inglese.

© Riproduzione riservata