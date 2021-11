Barumini si conferma una delle mete più ricercate dell’isola per il turismo archeologico e culturale. Dato confermato dalla 23esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico che si è svolta a Paestum. L’appuntamento in terra campana ha rappresentato un’occasione unica per i tanti curiosi che hanno visitato lo spazio della Fondazione Barumini Sistema Cultura, ospitata nello stand della Regione Sardegna. Una presenza che ha permesso di raccontare ancora una volta la storia della civiltà nuragica e di conoscere le iniziative ospitate nel centro "Giovanni Lilliu".

“La presenza della Fondazione all’evento di Paestum si inserisce nel percorso di promozione nazionale e internazionale, messo in campo per valorizzare il territorio, far conoscere a una platea sempre più vasta le bellezze archeologiche di Barumini e attivare nuove sinergie con i tanti enti e istituzioni partecipanti alla manifestazione”, ha sottolineato Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione.

