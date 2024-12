Il musicista e direttore d’orchestra Giovanni Solinas presenta il suo nuovo CD, registrato nella suggestiva Cattedrale di Santa Maria di Alghero: un omaggio musicale che celebra la bellezza e la tradizione della sua città natale. Perché Giovanni Solinas è nato ad Alghero nel 1986, diplomato in Organo e composizione organistica, da diversi anni ricopre l'incarico di Kantor presso la Basilica gotica St. Cornelius di Dülken (Germania). Lunedì 6 gennaio sarà ad Alghero per presentare il suo nuovo progetto discografico, in Cattedrale alle 19.

Alla serata interverrà il Vescovo di Alghero-Bosa, Mons. Mauro Maria Morfino, sottolineando il profondo legame tra musica, cultura e spiritualità.

Durante la presentazione, Giovanni Solinas racconterà la genesi di questo lavoro, che rende omaggio alla tradizione musicale sarda e al patrimonio artistico di Alghero.

Non mancheranno momenti musicali dal vivo, che offriranno al pubblico un’anteprima del CD e della sua intensa atmosfera sonora.

<Questo progetto è un tributo alla mia terra, alla sua bellezza e alla sua ricchezza culturale. Sono felice di condividere questo momento con la mia comunità e con tutti coloro che vorranno partecipare>, ha dichiarato Giovanni Solinas.

L’evento rappresenta anche un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale di Alghero e della Sardegna e per sottolineare il ruolo della musica come ponte tra tradizione e modernità.

