Quattro piazze che per festeggiare l'anno nuovo si tramuteranno in sale da ballo all'aperto: piazza Santa Caterina, piazza Moretti, piazza Madonna del Latte Dolce e piazza Sant’Antonio. Per salutare il 2023 il Comune di Sassari punta su un'alternativa ai concertoni delle città vicine come Alghero. Saranno le scuole di ballo cittadine ad animare la festa. «Balli latino-americani e balli di gruppo» ha anticipato l'assessora alla Cultura Laura Useri che ha stilato il programma natalizio e di fine anno insieme alla collega alle Attività Produttive Alessandra Corda.

Luminarie ed eventi anche per i bambini nel calendario che per un mese (dal 2 dicembre al 7 gennaio) va sotto lo slogan “Sassari si veste di Natale”.

Ritornano le installazioni luminose nelle piazze e all'elenco si aggiungono l’ex Hotel Turritania in piazza Sant’Antonio e un palazzo privato nei pressi della chiesa di Santa Maria di Betlem. Cinque alberi luminosi, alti 5 metri e realizzati con strutture metalliche saranno posizionati in piazza Castello, in via Brigata Sassari, in piazza Tola, in piazza Cuore Immacolato e in piazza Madonna del Latte Dolce.

La casetta di Babbo Natale si trasferisce in Piazza Fiume, mentre nei Giardini Pubblici saranno installati grandi quadri luminosi con opere sulla Natività e i bambini saranno coinvolti in laboratori didattici.

La tradizione sassarese sarà omaggiata con le sfilate di Babbo Natale accompagnate dalle gobbule dal 21 al 23 dicembre con partenze da piazza Sant’Antonio e piazza Kennedy.

