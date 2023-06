Medaglia d'argento per il Cannonau riserva Sant'Elena della cantina di Quartu prodotto nel 2018. Il prestigioso riconoscimento, al concorso internazionale Grenaches du Monde, a New York, con i cannonau provenienti da tutto il mondo.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Giuseppe Farci e dall’enologo Lucien Angei. Alcuni anni fa il Cannonau riserva aveva vinto la medaglia d’oro sempre al Grenaches du Monde che si era tenuto a Roussillon, in Francia. Ma allora partecipavano meno nazioni.

«Il Cannonau riserva – dice Angei - lo produciamo solo nelle stagioni particolarmente favorevoli con l'arrivo in cantina di un’uva Cannonau, particolarmente pregiata per la sua produzione zuccherina e per il contenuto fenolico: due gli anni di preparazione in botti e in barriques e in bottiglia».

