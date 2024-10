Il gruppo dei Nomadi, la band che ha fatto la storia della musica italiana, a distanza di 19 anni ritorna a Porto Torres. Tre dei componenti, quali Beppe Carletti, musicista fondatore dei Nomadi, Yuri Cilloni e Massimo Vecchi, saranno ospiti del tributo ufficiale Fiore Nero e del Coro Spirito Gioioso in un evento dal titolo "Liberi di Volare", in programma sabato 2 novembre alle 21, presso il teatro comunale “Andrea Parodi”.

Sul palco l'omaggio alla band più longeva d’Italia per un concerto che in due settimane ha raggiunto il tutto esaurito. L'evento è organizzato dalle associazioni “Il suono delle idee” e “Coro Spirito Gioioso Aps”, per una serata animata dalle canzoni tra quelle più gettonate.

«Abbiamo scelto Porto Torres e il suo teatro Parodi per il forte significato che ha esibirsi in un luogo così importante legato in qualche modo anche alla storia dei Nomadi», dichiarano «infatti nel lontano 1993, proprio Andrea Parodi con il gruppo dei Tazenda, furono ospiti della festa del trentennale della band di Novellara». Nel 2005 a Porto Tores ci fu una tappa del tour Corpo Estraneo di cui fecero parte proprio i Nomadi.

