Con l’accensione dei fuochi di Sant’Antonio, nella serata tra il 16 e il 17 gennaio, in Sardegna si apre il Carnevale. La leggenda racconta che Sant’Antonio Abate andò sino all’inferno per rubare il fuoco al diavolo, con l’intento di scaldare il mondo.

In tanti centri della Sardegna nei giorni scorso sono state preparate la legna e le frasche per il grande falò, con il coinvolgimento di tutte le generazioni. Il ballo attorno al fuoco rappresenta anche un rito propiziatorio, per auspicare un buon raccolto aspettando il risveglio della natura.

È uno dei momenti più significati nelle tradizioni popolari della Sardegna, con la prima uscita delle maschere tradizionali. Un momento in cui si ritrova tutta la comunità e che, negli ultimi anni, è diventato un importante veicolo di promozione turistica.

