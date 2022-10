Domenica 30 ottobre a Guamaggiore si terrà la sedicesima edizione della rassegna “Mestieri, tradizioni, gusti e sapori delle leguminose in sa bidda de ziu Paddori” promossa dall'associazione turistica Pro loco e dedicata in particolare agli amanti delle tradizioni e gli appassionati di buona cucina. "Oltre ai produttori locali ci saranno, come ospiti d'eccezione, anche gli stand di Segariu e Villacidro con le loro prelibate pietanze, dal pane alla fregola", fa sapere il presidente Pro loco, Giantonio Tronci.

Questo il ricco programma: alle 9.30 apertura della manifestazione e visita agli stand; alle 10 esibizione itinerante delle maschere del gruppo Is Scruzzonis di Siurgus Donigala; alle 12 degustazioni di prodotti locali, legumi e arrosti; alle 15 animazione per bambini a cura di Elena Ciccu; alle 16 esibizione delle maschere tipiche Is Crebus di Sinnai; alle 18 intrattenimento musicale; alle 19.30 spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio.

L’intera giornata sarà animata da gruppi folk, suonatori e musicisti. "È una festa ormai entrata a far parte delle nostre tradizioni", sottolinea il sindaco Nello Cappai.

