A 5 giorni dal via, il Figari International Short Film Fest svela il volto della 13esima edizione. Questa mattina a Golfo Aranci, sulla terrazza vista mare dell’Ostrica Ubriaca, il direttore artistico Matteo Pianezzi con i cofondatori Francesca Vargiu e Mauro Addis e il sindaco Mario Mulas hanno presentato il programma del festival cinematografico dedicato ai cortometraggi, che inizierà lunedì.

Saranno 40 i film in gara, selezionati tra i 1500 titoli presentati e provenienti da 60 paesi, per le sezioni nazionale, internazionale, animazione, regionale e “scarpette rosse”, quest’ultima dedicata alle storie a tematica femminile. Corti che passeranno al vaglio della giuria formata dagli attori italiani Andrea Arcangeli, Michela Giraud, Matteo Martari e Thony, mentre Juliette Canon, direttrice della sezione cortometraggi della prestigiosissima Semaine de la Critique di Cannes, Jaime Manrique, direttore del Festival BogoShorts di Bogotà, e Joao Gonzalez, pluripremiato regista portoghese reduce dalla nomination agli Oscar nella categoria Best Animated Short Film con “Ice Merchants”, sceglieranno il più meritevole tra i film nazionali e di animazione.

«Selezionare i titoli, dato il numero e la qualità, è stato complicato», esordisce Pianezzi. «Ci saranno première nazionali e addirittura mondiali, e per la prima volta arriveranno corti direttamente da Cannes, dove siamo stati per fare scouting di film», ha spiegato il padrone di casa. Molto soddisfatto per l’evento, anche in chiave turistica, il sindaco Mulas. «È bello percepire l’interesse da parte del cinema per Golfo Aranci, e vedere film come “La Sirenetta” Disney, girato in parte a Cala Moresca, arrivare fino alla Notte degli Oscar», ha commentato il primo cittadino del borgo gallurese, nel quale, nella settimana del Figari, sono attesi anche Jacopo Cullin, Andrea Pinna, Greta Scarano e Giacomo Ferrara.

Una settimana ricca di cinema che prevede, come da tradizione, anche due premi speciali: la sera del 26 giugno verrà consegnato il Premio Beatrice Bracco, per i migliori giovani interpreti nazionali, ad Aurora Giovinazzo e Andrea Lattanzi, mentre il 27 sarà la volta del Premio Guglielmo Marconi, assegnato alla giovane attrice Marta Filippi nota per le sue parodie sulla pagina social @lacasadimarta.

Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno i premi Rai Cinema, France TV e WeShort, che consentiranno a tre cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle emittenti e piattaforme partner dell’iniziativa. Ad arricchire il programma, dal 29 giugno al 1° luglio andrà in scena la 7ª edizione del Figari International Short Film Market, l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Progetto speciale del mercato Looking 4, attraverso il quale 12 giovani registi e produttori avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo a un parterre di produttori e distributori internazionali, con la speranza di vedere i propri film prodotti, distribuiti e acquistati da una delle società coinvolte.

Sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali attraverso un accredito specifico, mentre per assistere alle proiezioni serali basterà recarsi il 26 e il 27 giugno a Cala Sassari e dal 29 giugno al 1° Luglio sul Lungomare di Golfo Aranci. Il programma del 28 giugno si svolgerà, invece, in una location d’eccezione, ovvero Cala Moresca, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente alle proiezioni, ma prenotando uno speciale ticket potrà usufruire di un servizio navetta dedicato e uno speciale aperitivo al tramonto in una delle location più affascinanti della Sardegna.

