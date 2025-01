Golfo Aranci come una piccola Hollywood, aperte le iscrizioni (fino al 23 gennaio) alla scuola di cinema, recitazione e produzione cinematografica Travel on set, progetto educativo rivolto ai bambini e adolescenti per valorizzare le loro potenzialità artistiche e creative nel mondo della settima arte.

Lanciato a novembre scorso alla presenza di ospiti illustri del panorama cinematografico, il progetto è sostenuto dall'amministrazione comunale e si articola in lezioni teoriche, laboratori pratici e workshop tenuti da professionisti del settore nel nuovo polo culturale del paese ex Colonia sordomuti.

«Siamo orgogliosi di ospitare un progetto così ambizioso: Travel on set non è solo una scuola di cinema ma un'opportunità straordinaria per i nostri giovani e un modo per promuovere la nostra terra a livello internazionale», ha detto il sindaco, Giuseppe Fasolino.

«Per me, questo progetto rappresenta un sogno che si realizza: portare il cinema anche ai giovani della Sardegna significa dare loro la possibilità di esprimere la loro creatività e costruire un futuro migliore», ha aggiunto la fondatrice del progetto, Ermelinda Maturo. «La Sardegna diventerà un punto di riferimento per il cinema e la formazione, partendo da Golfo Aranci», ha concluso la cofondatrice, Angela Bellia.

Format già attivo a New York, Travel on set è stato presentato al Festival di Cannes e coinvolge prestigiose accademie internazionali per offrire opportunità professionali nel mondo del cinema e dell'industria audiovisiva.

