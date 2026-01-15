"Gli Indegni” di Francesco Abate in tourAl via quattro appuntamenti tra Lombardia e Piemonte
"Livio da Cagliari" parte a piedi nudi per scoprire di non essere solo, di non essere l’unico “Indegno” ma, anzi, di far parte di una moltitudine di strani, diversi, non accettati dalla massa omologante. Scoprirà soprattutto, nel corso dei successivi dieci anni della sua vita, che in quella moltitudine troverà l’amicizia, l’amore – la bellissima Anaïs, sempre un passo avanti, sempre in vantaggio nella sperimentazione così come nella disperazione – e qualcosa che somiglia a un’altra famiglia.
Francesco Abate porta il suo romanzo “Gli indegni”, pubblicato da Einaudi nel 2025 e vincitore a Nuoro del premio “Camilleri” nel corso della XVII edizione del “Premio Deledda”, fuori dai confini isolani in un tour di quattro date tra Lombardia e Piemonte.
Lo scrittore cagliaritano sbarcherà nel capoluogo meneghino il 19 gennaio alle 18, ospite della libreria “Verso libri” di Corso Porta Ticinese (Milano); a dialogare con lui la giornalista e scrittrice Elvira Serra. L’indomani, “Gli indegni” saranno ospiti della libreria Giratempo di Nerviano, in compagnia della libraia Marzia Ferrigolo. L’appuntamento è fissato per le 21.
Giovedì 22 gennaio è la volta di Torino: presso la libreria “Ponte sulla Dora” di via Pisa, alle 18.30, insieme allo storico libraio torinese Rocco Pinto e alla giallista Eleonora Carta.
Il tour si chiuderà, per ora, alla libreria “librerie.coop” di via Roma 3 di Mantova, dove alle 18 Abate dialogherà con Simonetta Bitasi.
Livio parte da Cagliari nel 1979 per andare a Firenze, dove assisterà al concerto di Patti Smith; riparte da Cagliari dal 19 al 22 gennaio per incontrare tutti quei lettori che, almeno una volta nella vita, si sono sentiti anche loro “Indegni”.