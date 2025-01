Una carriera che taglia i 40 anni di attività nel segno della canzone d'autore. gli Humaniora festeggiano il traguardo domani alle ore 20.30, nel Cineteatro Astra di Sassari. Presenteranno il CD “Dominae. Donne protagoniste nella storia della Sardegna”.

La presentazione è organizzata con il patrocinio della Fondazione di Sardegna dall’Associazione Ponti non muri e della Conferenza per i diritti nel Mediterraneo ETS, in collaborazione con il Gruppo Emergency Sassari e l’Associazione NoiDonne2005 che, proprio con questo concerto, apre i festeggiamenti del ventennale della sua fondazione.

La serata propone una particolare esperienza culturale-conceristica offerta dal Laboratorio Musicale HumaniorA con il sincero omaggio in formato canzone ad alcune donne protagoniste della storia della Sardegna. C’è la Storia con la S maiuscola, resa immortale da personaggi come Maria Lai, Grazia Deledda, Adelasia di Torres, Maria Carta. E poi ci sono altre piccole grandi storie, meno conosciute ma emblematiche di un disegno di futuro, speranza, fatica, coraggio come quelle di Eva Mameli e Francesca Sanna Sulis. O ancora vite vissute divenute cronaca loro malgrado, racconti tramandati per caso che si tramutano in leggenda, vicende tristi alle quali donare, quasi come riscatto da un destino avverso, un finale nuovo e diverso. E così, anche le storie con la s minuscola di Julia Carta, Antonia Mesina e Paska Devaddis entrano nel novero della grande Storia.

Vi sarà anche un omaggio a Fabrizio De André: a lui è dedicato un medley di “Franziska”, Hotel Supramonte” e “Monti di Mola”, e i brani “Nte quesc-te che’ gianche” e “Khorakhané”. Si affronterà anche la problematica relativa alla sopraffazione ed alla follia della guerra con la canzone “Deserto di pietra”.

