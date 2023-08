Prima della quattro giorni di Sassari, dove il festival internazionale di artein strada è nato, Girovagando farà tappa nella provincia di Oristano. Apertura a Santu Lussurrgiu giovedì 24 agosto e poi tre giorni a Sennariolo, dal 25 al 27 agosto.

Organizzato dalla compagnia Theatre en vol, il Festival Girovagando si fa portavoce d’un messaggio di sostenibilità e rispetto per la natura. Messaggio veicolato ad arte dalle performance, dalle incursioni e dagli interventi teatrali, musicali e laboratoriali operati dalla compagnia e dai suoi ospiti.

La giornata del 24 agosto a Santu Lussurgiu proporrà: alle ore 20.30 in piazza Mercato lo spettacolo comico-poetico senza parole di Sara Gagliarducci e a seguire lo spettacolo itinerante di Silence Teatro “Come angeli del cielo”; la Nuova Orchestra Altalena.

A Sennariolo sono in programma il laboratorio artistico di Annalisa Masala e Bruna Cossu (metodo Bruno Munari), lo spettacolo di Sara Gagliarducci, Silence Teatro con “Come angeli del cielo”, Theatre en Vol con lo spettacolo di danza “Ida Est” e “Ginette et son monde”, le performance “Tracce - in cammino” e “Danza degli Elementi”, lo spettacolo della Nuova Orchestra Altalena e l’azione teatrale “Passeggiata a mezz’aria” tratto dallo spettacolo MacchinAzione ed altre diavolerie.

A Sassari si arriva in settembre, dal 14 al 17, con lo spazio TEV in via Giuseppe De Martini punto di accogliente ritrovo per il grande pubblico del festival e nascente cittadella delle arti performative.

© Riproduzione riservata