“Giovanni Lilliu, uno speciale collaboratore della Terza pagina de L’Unione Sarda” è il tema dell’incontro in programma per giovedì, nella basilica di San Saturnino a Cagliari, nell’ambito dei “Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio” a cura di Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

A parlarne sarà Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda.

La Terza pagina, ricordano gli organizzatori, “per un giornale era la cassaforte di famiglia, abitata da letterati per pubblicare racconti, poesie, romanzi o per interventi extra letterari. Talvolta persino spiazzanti con un’apertura in prima, quasi a voler ritornare all’origine di uno speciale luogo culturale”.

Ed è quello che accadde quando Piero Ottone – direttore del Corriere della Sera – pubblicò Pier Paolo Pasolini “che metteva in questione la borghesia, recapito del quotidiano”.

Una stagione che ora è finita ma oggi non si può dimenticare quando anche Giovanni Lilliu scriveva sulla Terza del quotidiano cagliaritano.

Di questo e altro si parlerà giovedì, appuntamento alle 17.

(Unioneonline)

