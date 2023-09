Cultura, storia e anche solidarietà sabato e domenica nell'isola per le Giornate Europee del Patrimonio 2023, intitolate quest'anno “Patrimonio InVita”. Metà del costo del biglietto per l'ingresso nei luoghi della cultura, vale a dire un euro, servirà per fronteggiare l'emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali.

Sono oltre 80 i progetti che vedranno protagonisti Musei, Comuni, Archivi, Biblioteche, Fondazioni, Associazioni culturali e Cooperative che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione attiva alla manifestazione coordinata dalla Direzione Regionale Musei Sardegna.

Si parte dall’apertura serale di sabato dalle 17 alle 20 e domenica (10-14 e 15-19) della Basilica di San Saturnino di Cagliari.

Apertura anche per il Museo Archeologico Nazionale Asproni di Nuoro, sia sabato sera che domenica mattina e sera.

Il viaggio continua al Museo Archeologico ed Etnografico Sanna di Sassari, che promuove la mostra itinerante “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”. Sempre a Sassari ma nella Pinacoteca Nazionale sabato mattina alle 11 le “Storie di tessuti” raccontati attraverso i dipinti degli artisti sardi e i pupazzi di Tavolara. La sera alle 19 l'incontro dal titolo “Il patrimonio vivo dei Gremi: 10 anni di riconoscimento Unesco per i Candelieri”.

Visitabile anche sabato sera il Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres.

Infine l’isola di Caprera propone i Musei Garibaldini, il Compendio Garibaldino e il Memoriale Giuseppe Garibaldi.

© Riproduzione riservata