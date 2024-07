Lunedì 15 luglio alle 18, la sala convegni dell’Archivio di Stato di Cagliari (in via Gallura 2) ospiterà un evento per commemorare il centenario della morte di Giacomo Matteotti.

Federico Fornaro presenterà il suo libro "Giacomo Matteotti. L’Italia migliore", edito da Bollati Boringhieri, offrendo un nuovo sguardo sulla figura di Matteotti attraverso una biografia che esplora non solo la sua attività politica ma anche il suo impatto umano e morale. L’incontro rappresenta un'opportunità per riscoprire e riflettere sul politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, e sul suo contributo alla lotta per i diritti e la sua eredità duratura nel tessuto sociale e politico del nostro paese.

Il libro di Fornaro non è solo un resoconto dei tragici eventi del 10 giugno 1924, ma un'analisi approfondita della vita politica e personale di Giacomo Matteotti che con il suo coraggio e la sua determinazione, ha incarnato una resistenza vigorosa contro il regime fascista, diventando un simbolo indelebile di giustizia e libertà.

Durante la presentazione, Fornaro dialogherà con Gianluca Scroccu, professore di Storia contemporanea all’Università di Cagliari, ed Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari, esaminando il significato duraturo della figura di Matteotti nella storia italiana e nel panorama politico attuale.

