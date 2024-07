Giacomo Matteotti, uno dei grandi nomi della storia politica italiana del primo Novecento, protagonista della serata all’Archivio di Stato di Cagliari – organizzata insieme alle Acli della Sardegna – dove è stato presentato il libro “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore” di Federico Fornaro.

Come ha sottolineato l’autore, il politico è stato un esempio di intransigente opposizione al fascismo. Nei suoi interventi, non scendeva mai al livello dei fascisti: non rispondeva alla retorica con altra retorica, ma con dati, numeri e fatti. Questo approccio rigoroso e basato sulla verità ha reso Matteotti una figura scomoda per il regime di Mussolini, ma anche un faro di integrità e coraggio per tutti coloro che lottavano per la giustizia e la libertà.

Nel corso della presentazione grande importanza è stata data sia al valore della memoria storica sia al fatto che, col tempo, si sia persa la consapevolezza di come fosse l’Italia di quegli anni e di quanto siano fondamentali i diritti che abbiamo raggiunto oggi. La povertà e le difficoltà del passato, spesso dimenticate, sono elementi cruciali per comprendere i sacrifici fatti e apprezzare i progressi ottenuti.

