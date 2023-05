Nuovo appuntamento proposto dalla Scuola Popolare Antonio Gramsci per venerdì 26 maggio alle 18.30 alla Torre Aragonese. In programma la lezione “La bussola di Gramsci nel mondo terribile: prospettive dei Sud, smarrimenti dei Nord”. Durante la serata Alessandra Marchi e Patrizia Manduchi (GramsciLab) presenteranno il loro libro: “Per una mappatura del pensiero di Antonio Gramsci nel Sud del mondo: ricezione, traducibilità, declinazioni teoriche e praxis gramsciane”.

Si tratta di un volume che illustra i risultati raccolti nell’ambito di un progetto maturato all'interno del GramsciLab dell'Università di Cagliari. Si è proceduto con la mappatura ed analisi delle fonti bibliografiche pubblicate in Paesi non occidentali o scritte da autori provenienti dagli stessi, o che si focalizzano su tematiche e contesti geopolitici non occidentali.

“Questo volume – viene spiegato – nasce dall'esigenza, condivisa fra colleghe e colleghi di diverse aree scientifiche, ma accomunati dalla specializzazione in studi storico-politici e linguistici in determinati contesti d'area, di procedere a una più ampia 'mappatura' della diffusione del pensiero di Antonio Gramsci. L'attenzione è rivolta a Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, dove le analisi e le riflessioni su importanti categorie analitiche gramsciane si sviluppano da decenni con sempre più vigore e sorprendenti risultati, spesso poco noti, soprattutto in Italia”.

© Riproduzione riservata