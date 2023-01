A Ghilarza una serata dedicata alla cooperazione umanitaria e alla riflessione. Giovedì 5 gennaio alle 18.30, alla Torre aragonese, è infatti in programma un incontro seguito da un dibattito con la testimonianza di alcuni protagonisti della cooperazione nel mondo.

Un momento di riflessione importante che può offrire spunti anche per nuove professioni.

Per l’occasione saranno inoltre presentati due volumi: “A viverci è tutta un’altra storia” e “Dove la polvere ti brucia gli occhi”, entrambi a cura di Giampaolo Mezzabotta, infettivologo e funzionario medico dell'OMS. Saranno presenti anche le due co-autrici, le ghilarzesi Ilaria Onida, capo progetto e coordinatore Paese per conto di diverse Ong, impegnata da dodici anni in Africa (Angola, Kenya e Mozambico) e Marta Piras, mediatrice culturale, con diverse esperienze in vari Paesi europei e del Mediterraneo.

A coordinare il dibattito saranno Paolo Serra e Sofia Cheratzu.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Ghilarza e la Libreria Chiara & Stefy di Bachisio Medde.

