A Ghilarza ritorna l’appuntamento con la consueta rassegna estiva di film e documentari proposti dall’Associazione per Antonio Gramsci.

Si inizia giovedì 18 luglio alle 21.30, in piazza Gramsci, con il film: "Ninna nanna prigioniera", di Rossella Schillaci.

“Una maternità segnata, un'infanzia deviata per sempre dalla via serena che le spetta: è la vita delle mamme e dei bambini in carcere. Yasmine sta scontando una pena per furto e ha dovuto portare in cella con sé i suoi due figli più piccoli, Lolita e Diego, trasformandoli così in piccoli detenuti, allevati da una strana comunità senza gite, né parchi, né visite agli amici. Ma il terzo compleanno di Lolita si avvicina e allora verrà separata dalla madre. Yasmine vive nella speranza che le vengano concessi i domiciliari”, raccontano dall’associazione.

Il 25 luglio sarà proiettato “Care Seekers. In cerca di cure”, un documentario del 2023, con la regia di Teresa Sala.

Infine il 31 luglio sarà proposto “Mimmolumano, un documentario della regia di Vincenzo Caricati dedicato a Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace , ideatore dei progetti di accoglienza degli immigrati e al centro di tante vicissitudini narrate nel documentario. L’ingresso alle proiezioni è gratuito.

