Anche quest’anno il Comune di Ghilarza aderisce alle giornate del Romanico con un ricco programma che interessa la Chiesa di San Pietro di Zuri e quella di San Palmerio a Ghilarza. Diverse le iniziative previste per il 30 settembre e il primo ottobre.

«L’Amministrazione comunale - spiega l’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione, Paola Flore – è lieta di partecipare in maniera attiva alle Giornate del Romanico 2023, promosse dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, in collaborazione con i Comuni aderenti, attraverso una serie di eventi legati all’apertura al pubblico dei suoi principali Monumenti, le chiese di San Palmerio e San Pietro di Zuri. Anche per questa edizione, oltre alle visite guidate a cura di un’operatrice esperta, abbiamo previsto il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo di Ghilarza e Sedilo che già lo scorso anno si è impegnato in un’attività di accoglienza e guida per i numerosi visitatori presenti durante le due giornate della manifestazione. Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere anche la Scuola Civica di musica “Guilcer - Barigadu”, nostro partner costante nella formazione artistica di giovani ed adulti del territorio, grazie alla collaborazione del direttore organizzativo, Bruno Camera, attraverso intermezzi musicali che arricchiranno la visita ai monumenti. Auspichiamo un’ampia partecipazione di pubblico e un interesse sempre vivo per i nostri monumenti e per il nostro patrimonio artistico e culturale».

Si inizia sabato mattina nella Chiesa di San Pietro di Zuri con il torneo dei Giudicati, organizzato in collaborazione con la guida turistica e religiosa Daniela Madau, l’ASD Sea Wreck e Iuyghados de Sardinnya. L’attività, rivolta alle scuole, rappresenta la prima edizione del torneo a livello regionale e vuole rappresentare un metodo alternativo per far conoscere e appassionare i ragazzi alla storia medievale sarda e all’architettura romanica che nasce e si afferma in questo periodo. Attraverso l’attività di tiro alla fune, che sarà riproposta anche la domenica mattina nel sagrato di San Palmerio di Ghialrza, si vuole far conoscere alcune peculiarità dei quattro Giudicati. Al termine del torneo sarà decretata la squadra vincitrice e, quindi, il Regno che dimostrerà maggiore capacità atletica.

Il pomeriggio del sabato, dalle 16, proseguiranno le visite guidate e dalle 18.30, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Barigadu Guilcer e Il Popolo dai Mille Colori, sarà possibile assistere a un concerto di musica medievale che accompagnerà l’ultima visita guidata della giornata. Si tratta di un evento unico nel suo genere in quanto i tipici suoni medievali saranno introdotti da una parte teorica che racconterà ai presenti l’origine del suono e gli strumenti utilizzati durante l’esibizione.

Le giornate del romanico proseguono domenica 1 ottobre nella Chiesa di San Palmerio a Ghilarza con il Torneo dei Giudicati aperto a tutti coloro che hanno il piacere di gareggiare e sfidarsi con il tiro alla fune e visite guidate nella chiesa.

