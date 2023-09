Tre importanti appuntamenti per la Fondazione Pinuccio Sciola.

Si comincia giovedì 14 settembre a Padova, dove nella Sala del Romanino del Museo Eremitani sarà disvelata (qalle 16) un’opera dell’artista di San Sperate.

Il programma dell’iniziativa prevede, dopo i saluti di Andrea Colasio, assessore alla cultura del comune di Padova, l’intervento di Francesca Veronese, direttore dei Musei Civici, di Elisabetta Gastaldi, conservatore del Museo d’Arte, di Maria Elena Tanda, presidente del Circolo culturale sardo “Eleonora d’Arborea” di Padova, e di Maria Sciola, figlia dell’artista e direttrice generale della Fondazione Sciola.

A seguire la proiezione del documentario di Emilio Bellu “Born of stone”, e le conclusioni di Andrea Granitzio, direttore artistico della programmazione musicale della Fondazione Sciola, e di Giacomo Monica, Compositore, con l’esecuzione “Profili Sonori”. Quindi il concerto dal titolo “Time Persistence” di Andrea Granitzio per quartetto d’archi e pietre sonore. Diretto da Andrea Granitzio, vedrà la partecipazione di Maria Sciola, Giacomo Monica e del Quartetto Anacrusa Ensemble.

Il secondo appuntamento che riguarda la Fondazione fondata dai figli di Pinuccio Sciola sarà al Capalbio Film Festival, in programma dal 14 al 17 settembre «tra cinema, arte e sostenibilità ambientale»: la giuria dell’importante appuntamento culturale ha deciso di assegnare il Premio “Green Ciak Capalbio Film Festival 2023” alla Fondazione Sciola. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio della Regione Toscana, sarà inaugurata da Margherita Buy, madrina del festival. Sarà Chiara Sciola a ritirare l’importante premio nella serata conclusiva del Festival, al termine di un evento speciale in cui sarà proiettato il documentario di Emilio Bellu sull’artista sardo: «Siamo orgogliosi di ricevere un così prestigioso riconoscimento della sensibilità e dell’impegno della Fondazione Sciola sui temi della sostenibilità ambientale e sociale – commenta la Presidente della Fondazione - Questo premio rappresenta anche un’ulteriore conferma della capacità di Pinuccio Sciola di creare connessioni tra le varie forme d’arte».

E di sostenibilità ambientale si parlerà anche alla tappa italiana del Mondiale di Extreme E, il campionato riservato alle automobili fuoristrada elettriche in programma a Capo Teulada il 16 e 17 settembre. Nello stand riservato alle eccellenze sarde, i campioni in gara potranno ammirare un’opera di Pinuccio Sciola – che sarà fatta suonare in alcuni momenti delle giornate - e conoscere la sua arte anche attraverso video e altri materiali, alla presenza del vicepresidente della Fondazione Tomaso Sciola. «Il tema della sostenibilità ambientale, che la Fondazione condivide e sostiene, è ben presente in questa prestigiosa manifestazione – sottolinea - ed è un onore presentare ad un pubblico internazionale l’arte di Pinuccio Sciola da sempre legata alla natura e alla Sardegna».

