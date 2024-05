Annata speciale per La Fondazione Maria Carta visto che ricorrono i 30 anni della prematura scomparsa e i 90 anni della nascita dell'artista di Siligo. Tutti gli eventi, compreso il Premio Maria Carta, saranno organizzati dalla Fondazione nel segno della continuità dirigenziale. È stato infatti confermato alla presidenza per altri tre anni Leonardo Marras.

Il presidente Marras commenta: «È un onore immenso per me continuare a lavorare per preservare e valorizzare l’eredità artistica e umana di Maria, una delle più grandi donne della Sardegna. Sarà una edizione particolare del Premio Maria Carta il prossimo 1° settembre come sempre a Siligo. E continueremo pure a valorizzare i rapporti con i sardi sparsi in Italia e nel mondo come fatto con le comunità di New York, Parigi, Madrid e in altri Paesi europei tra cui Germania e Olanda, oltre alle tappe nella Penisola con la collaborazione della Fasi, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia».

Altra pista di lavoro la promozione e divulgazione della lingua: «Lo faremo anche grazie al libro di poesie di Maria Carta, Canto Rituale, recentemente tradotto in sardo da Clara Farina ed edito dalla Fondazione».

Confermato infine anche il Comitato scientifico della Fondazione, organo tecnico consultivo: alla presidenza il giornalista Giacomo Serreli, mentre i componenti sono Antonello Sanna, Ivano Conca, la professoressa Palmira Santoru e la dottoressa Maria Grazia Murrocu.

