Sergio Nuvoli è stato rieletto a Milano vicepresidente nazionale del Gruppo Uffici Stampa (GUS), il gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che rappresenta i giornalisti e le giornaliste degli uffici stampa operanti in tutta Italia.

Il giornalista sardo ricopre la carica dal 2021, anno nel quale il GUS è stato ricostituito a livello nazionale dopo una lunga pausa. Anche per la presidenza del gruppo è arrivata una conferma, con l’elezione di Assunta Currà, delegata del GUS Lombardia.

«Avverto forte la responsabilità – ha commentato Nuvoli – Ci aspetta un triennio impegnativo, dopo la ripartenza di tre anni fa. Ora il GUS è una realtà vista con simpatia dai colleghi e dalle colleghe che lavorano negli uffici stampa, anche grazie alle iniziative realizzate in questi anni. Si tratta di continuare nel percorso intrapreso, fornendo a tutti la formazione necessaria per affrontare le sfide connesse all’uso dell’intelligenza artificiale nella nostra professione. Come ho detto agli Stati Generali dell’informazione in Sardegna, etica e professionalità sono strumenti essenziali».

Alla riunione del direttivo che ha assegnato i nuovi incarichi - nella sala Walter Tobagi della sede dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti - ha partecipato anche il neopresidente del GUS Sardegna, Luchino Corrias.

Della giunta esecutiva faranno parte con la Presidente e il vice-presidente, anche Gianni Boselli (Presidente del GUS Emilia Romagna), Marina Mancini (vicepresidente del GUS Sicilia) e Gianna Zortea (presidente del Gus Trentino Alto Adige). Manuela Biancospino, presidente del GUS Lazio e Simona Papè, presidente GUS Piemonte, sono state nominate rispettivamente segretaria e tesoriera del Gruppo.

Eletto anche il Collegio dei revisori dei conti: con la presidente Donatella Binaglia, delegata del GUS Umbria, lavoreranno Gianni Boselli e da Furio Reggente, presidente del GUS Lombardia, mentre revisore supplente sarà Marina Mancini.

Alla riunione hanno portato il loro saluto istituzionale il presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti Paolo Perucchini e Matteo Naccari, referente GUS per la FNSI.

(Unioneonline)

