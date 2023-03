Un momento di alta formazione e di attività didattica, l’evento “Frammenti di Storia di Francesco Pais” organizzato dalla Fidapa sezione di Porto Torres, presso il Museo del Porto.

Appena andato in archivio con successo, l’iniziativa non è altro che un viaggio musicale-letterario che l’autore compie nella prima metà del ‘900 in musica e parole, attraverso una raccolta di brevi componimenti (frammenti) e di canzoni (ballate). Ciascuna ballata e componimento è preceduto dall’individuazione storica dell’evento che viene esposta dalla voce narrante di Mariuccia Cocco.

La parte musicale ha visto l’accompagnamento con la chitarra e le percussioni. Il periodo storico trattato è stato quello compreso tra il 1913 e il 1947, una fase che attraversa le due guerre mondiali e il “ventennio”, durante il quale Pais percorre gli eventi più drammatici.

Per rendere lo spettacolo più formativo dal punto di vista socio - letterario - culturale, la Fidapa Porto Torres, presieduta da Cristina Benenati, come programmato dallo stesso autore, ha previsto il coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto superiore “Mario Paglietti”. All’evento hanno partecipato anche la presidente del Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu e l'assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco.

