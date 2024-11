Un’escursione all’idrovora di Sassu in occasione dei 90 anni dalla sua realizzazione. È iniziato così, questa mattina, il Festival culturale Istoria promosso dal Comune di Arborea, evento dedicato come sempre all’acqua che nel comprensorio della bonifica ne costituisce l’elemento più importante.

Davanti a tantissimi cittadini, c’è stata l’illustrazione storico-architettonica grazie alla presenza dell’architetto Giorgio Pellegrini, docente universitario di Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Cagliari. Ma si tratta dolo dell'inizio. Menù ricco di eventi fino al 14 dicembre, tra convegni, conferenze, musica e arte. Il 7 novembre, alle 9.30, al Teatro Salesiani, la rassegna cinematografica CinemAmbiente per gli alunni delle scuole primarie. L’8 novembre, alle 10.30, al Museo della Bonifica, il convegno dal titolo “Irrigazione e sostenibilità”. Sabato 9 novembre, alle 18.30, al Teatro, la conferenza sui mutamenti e le crisi dei modelli educativi familiari. E poi altre conferenze, convegni, rassegne e musica. Tra gli ospiti di spicco più attesi il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. Lui sarà presente al Festival il 16 novembre al museo con una conferenza sul clima. Venerdì 22 novembre, alle 20,30, al teatro, concerto di Grazia Di Michele. Il 15 novembre invece è in programma un convegno a cura dell’Agenzia Forestas sul tema della Pineta litoranea: situazione e prospettive per la salvaguardia del compendio. Il 24 novembre il convegno promosso dall’associazione Micologica Arborea. E tanto altro ancora. Sabato 14 dicembre, la chiusura con una giornata dedicata alla figura di Aurelio Milan a un anno dalla scomparsa. Si tratta di uno degli storici imprenditori agricoli della bonifica. Milan era stato presidente della 3A – Latte Arborea, ma anche del Consorzio di bonifica.

