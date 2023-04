Buona la prima per ill Premio 25 Aprile Liberazione, istituito da Anpi Gallura, con il patrocinio di CGIL, CISL e UIL, rivolto agli studenti e a tutta la cittadinanza, con categorie dedicate, per celebrare la Resistenza. Oltre cento le opere pervenute alla giuria, composta da esperti, che ha selezionato dodici finalisti, premiati questa mattina nell'aula magna dell'Ipia Amsicora di Olbia.

Due le sezioni del concorso sui valori dell'antifascismo, letteraria e artistica, e sei i vincitori per ognuna: per la prima sezione, tra la popolazione studentesca, sale sul podio L'incubo di Christine, scritto da Beatrice Magliocchetti, studentessa del liceo classico Antonio Gramsci e una delle più giovani concorrenti mentre tra le opere presentate dai cittadini si è aggiudicato il primo premio, targhe realizzate dagli studenti della scuola che ha ospitato la cerimonia, il racconto Quattro in un lampo, dalla penna dell'ex insegnante Giovanna Langiu. Per la sezione artistica, tra gli studenti, vince l'opera collettiva La libertà è un diritto, non una conquista, realizzata dalla classe 1C dell'Ipia e dalla 3A della scuola di via Nanni; tra la cittadinanza, vince la scultura Schiavitù dell'artista Aurelia Nudda. "Sono pervenute opere di alta qualità che testimoniano il fermento culturale e creativo che anima questa città", ha detto la presidente della giuria, Carmela Sanna.

"Non si possono delegare a un'appartenenza politica valori quali il rispetto e la libertà che sono valori imprescindibili per tutti gli uomini e le donne", ha affermato la vicesindaca, Sabrina Serra. Alla manifestazioni sono intervenuti i segretari galluresi delle sigle sindacali. "È necessaria una nuova resistenza attiva", ha dichiarato la segretaria di CGIL Gallura, Luisa Di Lorenzo. "Continuate a esserci per cambiare in meglio questo nostro meraviglioso paese", ha aggiunto il collega di Cisl Gallura, Mirko Idili, rivolgendosi agli studenti presenti. "Questa iniziativa dell'Anpi interpreta a tutto tondo il significato della Liberazione, visibile nelle opere pervenute che rappresentano il sentire comune", ha affermato il segretario di UIL Gallura, Federico Fadda. L'organizzazione del Premio, Antonello Careddu, ha fatto riferimento alla nuova Piazza della Resistenza, inaugurata ieri in occasione della Festa della Liberazione: "Da molti anni mancava in città un luogo dove celebrare la Resistenza e la nuova intitolazione è giunta nel momento migliore".

