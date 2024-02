Visita gratuita al Museo Egea in occasione della Giornata del Ricordo. L'Associazione Egea - Una Luce sulla Memoria, in collaborazione con il Comitato Provinciale A.N.V.G.D. di Sassari - Fertilia, ha pensato di offrire a chiunque ne avesse piacere un tour all'Ecomuseo Egea di Fertilia, per il giorno 10 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.

«Grazie anche alla presenza di alcuni testimoni diretti, racconteremo le attività dell'Associazione e le iniziative future in fase di programmazione», si legge in una nota inviata dal direttore del museo, Mauro Manca. «Nonostante le attività dell'Ecomuseo Egea siano svolte totalmente in regime di volontariato abbiamo infatti voluto garantire a tutti la possibilità di conoscere la nostra storia ed i valori che ci dovrebbero rendere orgogliosi delle nostre origini».

Il museo di Fertilia porta il nome di Egea Haffner Tomazzoni, nata a Pola nel 1941 ma che oggi risiede a Rovereto. Da piccolissima Egea vide fuggire quasi la totalità dei 30mila abitanti della sua città, costretti dalle persecuzioni di Tito, deciso a cancellare l’italianità dalle terre giuliane. Famosa è la fotografia, già manifesto ufficiale del Giorno del Ricordo, di lei bambina con la valigia in mano e il numero di matricola: “esule giuliana 3001”, foto donata al Museo Egea.

